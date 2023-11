Info-Veranstaltung in Kleve Bewerbung für die Landesgartenschau – jetzt sind die Bürger gefragt

Die Stadt Kleve möchte die Landesgartenschau 2029 ausrichten. Am kommenden Samstag, 11. November, lädt sie daher Interessierte um 14 in das Audimax der Hochschule Rhein-Waal (Hörsaalzentrum, Gebäude 01) zur Informationsveranstaltung ein. Neben der reinen Information über eine mögliche Landesgartenschau in Kleve wird die Veranstaltung die Möglichkeit bieten, sich mit eigenen Ideen und Anregungen aktiv an der Gestaltung der Bewerbung zu beteiligen.