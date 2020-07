Bildungspolitik im Kreis Kleve : Geld vom Land für Schüler-Tablets

Kreis Kleve Digitales Lernen braucht geeignete Endgeräte. Dazu gibt es für die Kommunen im Kreis Kleve nun Geld von Bund und Land. Antragsberechtigt sind aber auch andere Schulträger.

Eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit und dem daraus resultierenden „Homeschooling“ ist, dass die Unterschiede zwischen den Möglichkeiten der Schüler besonders deutlich wurden: Während die einen in ihrem ruhigen Arbeitszimmer einen eigenen PC samt Internetanschluss und Videotechnik nutzen konnten, versuchten sich die anderen mit einem Smartphone zu behelfen oder hatten gar keine Chance, die verlangten Online-Hausaufgben zu erledigen. Da anzunehmen ist, dass es mit oder ohne zweite Corona-Welle künftig häufiger zum Arbeiten am heimischen Schreibtisch kommt, hat die Politik beschlossen, bedürftige Familien mit Geld für die Anschaffung eines internetfähigen Endgeräts zu unterstützen. Bund, Länder und Kommunen machten jetzt eine große Summe für diesen „Digitalpakt“ frei.

Der Kreis Kleve, der Berufskollegs und Förderschulen betreibt, bekommt dafür 485.062,41 Euro. Auch die Gesamtschule Mittelkreis in Goch profitiert (60.444,31 Euro), das Collegium Augustinianum Gaesdonck (46.701,99 Euro) sowie die Euregio Realschule Kranenburg ( 5.913,03 Euro). 3.726,17 Euro bekommt der Schulzweckverband Straelen/Wachtendonk, 1.816,51 Euro die noch junge Waldorfschule Niederrhein Aue. Weiter gibt’s geld für die Pflegeschulen.

„Nicht zuletzt die Corona-Krise zeigt, dass wir digitales Lernen besser ausstatten müssen. Jetzt gibt es gute Nachrichten für all jene Schüler, die bisher keine Endgeräte für das digitale Lernen haben. Mit der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt 2019 bis 2024 können digitale Endgeräte bei einem kommunalen Anteil von nur zehn Prozent erworben und in den Schulen bereitgestellt werden. Im Fokus steht die Chancengerechtigkeit für Schüler“, so die Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe und Günther Bergmann.