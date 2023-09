Spaziergang im Selbstversuch Was man bei einem Lamatrip in Kleve erlebt

Wenn neue Besucher an die Koppel treten, zeigen sich Joe, Belleza, Llaima und Ximena voller Neugier und kommen näher. Ihre langen Ohren stehen aufrecht und sind nach vorne gerichtet, die Hälse gereckt. Sie ahnen bereits, dass ein Spaziergang bevorsteht. Um Menschen und Tieren die Chance zu geben, sich in Ruhe kennenzulernen, dürfen Besucherinnen und Besucher die Lamas zunächst einmal bürsten. Anschließend kann es losgehen. Belleza geht als Leitstute voraus und Joe bildet das Schlusslicht. „Er hat gerne alles im Blick“, sagt Brückner. Direkt hinter dem Koppelgelände geht es in den Wald. Die Geschwindigkeit der Lamas ist moderat. „Sie passen sich dem jeweiligen Menschen an, deshalb können auch Kinder ein Lama problemlos an der Leine führen“, erklärt Frauenlob.