Offen ob es ein Wolf war : Lämmer in Till-Moyland gerissen

Kreis Kleve Am frühen Samstagmorgen ist ein Tier in eine Herde eingedrungen. Das löste eine Panik unter den Schafen aus, die auf die Straße liefen. Es kam zu einem Autounfall.

Die Meldungen von Wolfssichtungen haben sich in der vergangenen Zeit im Kreis Kleve gehäuft. In Goch-Pfalzdorf war ein Tier gefilmt und bestätigt worden. Auch aus dem Raum Issum/Alpen gibt es Meldungen. Jetzt hat ein Vorfall am Samstagmorgen die Schafzüchter im Kreis besonders aufgeschreckt.

Gegen 6 Uhr waren Schäfer informiert worden, dass in Till-Moyland auf der Berkschen Straße Schafe auf der Straße herumlaufen würden. Es sei bereits zu einem Unfall mit einem Tier gekommen, hieß es. Martin Tiemann, stellvertretender Vorsitzender des Kreisvereins der Schafzüchter, war später auch vor Ort und berichtet, dass eine Herde ausgebrochen und auf die Straße gelaufen war. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste ein Tier, das habe aber überlebt. Schäfer vor Ort ermittelten den Besitzer der Tiere, der sie zur Weide zurückführte. Dort war zu sehen, dass sie offenbar in Panik aus der Umzäunung ausgebrochen waren. Denn vier tote Lämmer lagen auf dem Boden.

Ob es sich bei dem Angreifer tatsächlich um einen Wolf handelt, sei völlig offen, so Tiemann. „Die Lämmer wiesen keinen Kehlbiss auf, was für den Wolf eigentlich charakteristisch ist“, sagt er. Auch ein Hund oder ein Goldschakal könne die Tiere gerissen haben. Vor gut einem Jahr war bei Schafrissen in Kranenburg eindeutig nachgewiesen worden, dass die Tiere von einem Goldschakal getötet worden waren. Welches Tier für den Vorfall in Till-Moyland verantwortlich ist, sollen die weiteren Untersuchungen zeigen. Denkbar wäre auch ein jüngerer Wolf, der den Kehlbiss noch nicht beherrscht.