19-Jährige schlägt um sich : Ladendiebin verletzt Polizisten bei Einsatz in Kleve

Kleve Eine 19-Jährige hat bei einem Routine-Einsatz der Polizei in der Klever Fußgängerzone dermaßen viel Widerstand geleistet, dass zwei Beamte verletzt wurden. Eine Polizistin konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Bei einem Polizeieinsatz am Dienstag auf der Großen Straße in Kleve sind zwei Beamte verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr war es zu dem Einsatz wegen eines Ladendiebstahls in einem Geschäft in der Fußgängerzone gekommen. Ein Ladendetektiv hatte eine 19-Jährige gemeldet, wie Polizeisprecherin Christina Pitz erklärt. Um die Situation zu klären, wurde ein Streifenwagen mit einer 24-jährigen Beamtin und einem 27-jährigen Beamten vorbeigeschickt. Als die Polizisten eintrafen, wurde aber schnell deutlich, dass die junge Frau kein Interesse daran hatte, mit den Einsatzkräften zu kooperieren. Im Gegenteil: Um sich den Maßnahmen zu entziehen, leistete die 19-Jährige erheblichen Widerstand, schlug um sich und verletzte beide Polizisten. Die 24-jährige Beamtin zog sich eine Verletzung zu, wegen der sie ihren Dienst nicht fortesetzen konnte. Sie begab sich in ärztliche Behandlung.