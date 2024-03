Aktion im Kreis Kleve Wie Labdoo alten Elektrogeräte neues Leben einhaucht

Geeignete Geräte können im Kreis Kleve an drei Anlaufstellen abgegeben werden: bei der Verwaltung in Uedem und an den Entsorgungszentren der KKA in Geldern-Pont und in Bedburg-Hau-Moyland. Wer gleich eine große Anzahl von Geräten abgeben möchte, kann sich direkt an die KKA oder Labdoo wenden. Weitere Informationen stellt die KKA online unter www.kkagmbh.de/labdoo bereit.