Das gab es auch noch nicht Kurioses Schützenfest in Wissel – am Ende regiert Ralf Peters

Am Samstag fand in Wissel das traditionsreiche Königschießen der St. Johannes Schützenbruderschaft statt. Nach dem Eröffnungsschuss durch Pater Deepak Dhurwey fielen sehr schnell die Preise: Der Kopf ging an Ralf Peters, der rechte Flügel an Jan Ophey und der linke Flügel an Lorena Lemm. Bei den Schülerschützen schoss Ben van Holt den Kopf, Nik Engels den rechten und seine Schwester Pia den linken Flügel, bevor sie sich auch noch die Schülerprinzessinnenwürde sicherte. Parallel schossen die Jungschützen ihren Prinzen aus. Der Vogel leistete erbitterten Widerstand, bis Clemens Peerenboom ihn von der Stange holte und damit Jugendprinz wurde.