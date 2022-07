Neuer Podcast in Kleve : Kurioses aus der Stadtgeschichte

kleve Das Klever Stadtarchiv hat einen vierteiligen Podcast produziert. Anhand historischer Quellen wird Kurioses aus der Geschichte der Stadt besprochen. Archivleiterin Katrin Bürgel und Schauspieler Marco Spohr produzieren den Podcast.

Das Klever Stadtarchiv hat wieder einen Podcast produziert. Thema der vierteiligen Audioreihe sind Kuriositäten aus der Geschichte der Stadt Kleve . Rezitator und Schauspieler Marco Spohr liest im Podcast aus historischen Quellen, Archivleiterin Katrin Bürgel trägt interessante Hintergründe zu den Themen bei. So geht es in dem Podcast zum Beispiel um die Frage, ob Kleve von Julius Cäsar gegründet wurde, oder um die Frage, ob es auf der Schwanenburg spukt.

Eine weitere Kuriosität, derer sich Stadtarchivarin Katrin Bürgel und Sprecher Marco Spohr im Podcast angenommen haben, sind die Vorstellungen des Zirkus Holzmüller im Jahre 1929 in Kleve. In einer Anzeige im Clever Kreisblatt wird der Zirkus angekündigt als „Riesenunternehmen“ mit fast 50 Wagen, „kolossalen Lichtanlagen“ mit eigenem Elektrizitätswerk, und allerhand exotischen Tieren, darunter afrikanische Berberlöwen.

Aus einem Zeitungskommentar, den Marco Spohr ebenso vorträgt wie die Zirkusankündigung, geht allerdings ein anderes Bild des Zirkus hervor: In dem Kommentar meint der Autor des Clever Kreisblattes, Manes de Roos, dass in der Sonntagsvorstellung zwar respekteinflößendes Löwengebrüll zu vernehmen gewesen sei. Zu sehen seien die vermeintlichen Berberlöwen aber nicht gewesen: „Daraus wurde nichts und hätte auch nichts werden können, weil das Löwenbrüllen in einer dort aufgestellten Maschine seine Ursache hatte“, schreibt de Roos. Abgesehen von einem Elefanten und einigen Zebras habe es keine exotischen Tiere gegeben. „Das vermeintliche Löwengebrüll aber ist in dieser Woche noch manches Mal belächelt worden“, schließt der Autor des Clever Kreisblattes.