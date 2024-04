41 Buchstaben lang... Wie lebt es sich mit diesem Namen, Frau Chrisowalantou Gesthimani Sachinidou Gastens?

Seit dem 1. September 1995 arbeitet Chrisowalantou Gesthimani Sachinidou Gastens für den Caritasverband Kleve. „Ich habe hier meine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert und bin seitdem hängengeblieben“, sagt sie. Anfangs habe sie im Rechnungswesen und in der Abrechnung der Mobilen Pflege in Goch gearbeitet. Seit Juli 2002 ist sie als Assistenz in der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas an der Arntzstraße in Kleve tätig. „Hier bin ich das Mädchen für alles. Jeder, der eine Frage hat, ruft mich an oder kommt zu mir“, sagt Chrisowalantou Gesthimani Sachinidou Gastens, die von einigen Kolleg:innen nicht nur Chris, sondern heimlich auch „Chefin“ genannt wird. Getreu dem Werbeslogan: unaussprechlich, aber ausgesprochen gut.