Kurioser Einsatz in Kleve Polizei nimmt Unschuldigen fest – und kommt nochmal wieder

Stefan Sparberg, Leiter der Pressestelle der Kreispolizeibehörde, wollte sich zu dem Fall nicht näher äußern: „Ja, den Einsatz gab es. Was den gesamten Fall betrifft, so liegt der auch unter dem Vorbehalt der Staatsanwaltschaft.“ Der Einsatz sei nicht in erster Linie der Fall der Klever Polizei gewesen, so Sparberg. „Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen waren hier maßgeblich dran beteiligt.“ Klever Kräfte seien allein in dem Einsatz eingebunden gewesen. In den nächsten Tagen werden Staatsanwaltschaft und Polizei eine gemeinsame Erklärung zu dem Fall abgeben, wie es heißt.