Doppelter Einsatz in Kleve Festnahme in mysteriösem Mordfall – Polizei schnappte erst den Falschen

Fünf Jahre nach dem Verschwinden eines Mannes auf der Bodensee-Halbinsel Höri hat die Polizei einen Mann in Kleve festgenommen. Der 48-Jährige steht im Verdacht, den damals 51-Jährigen in seinem Haus in Gaienhofen-Hemmenhofen heimtückisch und aus Habgier ermordet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Konstanz mit.