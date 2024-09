Hund auf dem Dach, Pferd im Morast, Ara im Baum Exotische Einsätze im Kreis Kleve – „Die Tiere können immer unerwartet reagieren“

Auch Großtierrettungen gebe es immer mal wieder. Während der Dürre 2018 mussten die Klever zum Beispiel zwei Pferde retten, die im Morast eines Kolks in Düffelward stecken geblieben waren. 3,5 Stunden dauerte der schwierige Einsatz. Ein Tierarzt war hinzugerufen worden, eine Firma hatte Bagger zur Verfügung gestellt. Wichtig sei bei Großtieren zunächst die richtige Annäherung an das ohnehin schon verängstigte Tier, erklärt Florian Pose. Für die eigene Sicherheit gelte es zu beachten, nicht in der sogenannten „Kick Zone“ zu stehen, also in dem Bereich, in dem einen ein Tritt des Großtieres treffen kann. „Die Tiere können immer unerwartet reagieren.“ Mithilfe spezieller Techniken, die auf Lehrgängen vermittelt werden, werde das Tier dann geborgen. Zuletzt im September 2023 hatten Mitglieder der Klever Feuerwehr an einem ganztägigen Seminar auf Haus Riswick teilgenommen. Zwischen Weeze und Goch hatte es Anfang dieses Monats einen ähnlichen Einsatz gegeben: Die Gocher Feuerwehr rettete ein eingesunkenes Pferd aus Morast.