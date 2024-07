Besondere Filme auf der Leinwand Das Freiluft-Sommerkino in Kleve startet wieder

Kleve · Auch in diesem Sommer werden im Museum Kurhaus in Kleve bei gutem Wetter ganz besondere Filme unter freiem Himmel gezeigt. Los geht es am 11. Juli mit „La Dolce Vita“.

07.07.2024 , 13:30 Uhr

Das Freiluft-Sommerkino startet wieder. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Das Freiluft-Sommerkino des Museum Kurhaus Kleve steht vor der Tür. In Kooperation mit den Tichelpark Cinemas werden vom 11. Juli bis 8. August jede Woche Donnerstags ab 21 Uhr im Innenhof des Friedrich-Wilhelm-Bads im Museum ausgewählte Filme gezeigt. Das diesjährige Thema lautet „Begehren & Verwehren. Auf der Suche nach dem schöneren Leben.“ Es beginnt am 11. Juli mit Federico Fellinis Klassiker „La Dolce Vita“ von 1960. Besucher nutzen direkt den Eingang beim Friedrich-Wilhelm-Bad, bei Regen fallen die Veranstaltungen aus. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Getränke werden vor Ort verkauft.

(lukra)