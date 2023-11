Kunsthandwerk und Bühnenprogramm So wird der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland

Zigtausende Besucher lockt der Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt am Museum Schloss Moyland Jahr für Jahr nach Bedburg-Hau. Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 100 Stände am Fuße des Schlosses aufgestellt. Der Schwerpunkt liegt wie gewohnt auf dem Handwerk: 78 Kunsthandwerker werden ihre Waren in Moyland anbieten, hinzu kommen zahlreiche Aussteller, die für Speis‘ und Trank Sorge tragen werden. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm ist geplant, und natürlich wird auch der Nikolaus wieder vorbeischauen und Geschenke verteilen.