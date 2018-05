Kalkar: Kunsthandwerker sollen Läden beleben

Kalkar Die Wirtschaftsförderung Kalkar startet einen interessanten Wettbewerb gegen Leerstände in der Innenstadt.

Die Wirtschaftsförderung Kalkar startet einen besonderen Wettbewerb gegen Leerstände in der Innenstadt. Bürgermeisterin Britta Schulz findet: "Das passt prima zum Profil unserer mittelalterlich geprägten Stadt". Die städtische Wirtschaftsförderung will die Zahl der leerstehenden Ladenlokale in der Innenstadt durch die Aktion "Gewinn dein Ladenlokal in Kalkar" (kurz: "KLK") reduzieren.