Kunsthandwerkermarkt : Moyland-Besucher schreckt Regen nicht

Bedburg-Hau Manche Märkte brauchen Kälte und rote Nasen, um adventliche Gemütlichkeit auszustrahlen. In Moyland genügen schon Schloss und Park, damit die Atmosphäre stimmt. Der Kunsthandwerkermarkt dauert bis Sonntag.

Eine tolle Stimmung und ein interessantes Publikum, letztlich auch gute Umsätze erfreuen die Teilnehmer. Damit der ganze Markt wie aus einem Guss wirkt, sind die Mitarbeiter und Ehrenamtler der Stiftung Moyland sowie Kräfte der Bedburg-Hauer Gemeindeverwaltung und der Feuerwehr schon lange vor der Adventszeit mit intensiven Vorbereitungen befasst. Zur Eröffnung am Mittwoch, als sich etwas mehr Regen, als für die nächsten Tage erwartet wird, aufs Gelände wagte, brachten sich zum Beispiel die „Rotjacken“ verdienstvoll ein. Überall, wo es in die Hütten tropfte, waren fleißige Männer zur Stelle, um Folie auf die Dächer zu nageln. Die Techniker um Karsten Müller reagierten auf jeden Hilferuf im Stil von „Ofen tut’s nicht“ oder „Lichterkette ausgefallen“. Julia Niggemann, die neue Verwaltungsdirektorin des Museums Schloss Moyland, ist zum ersten Mal beim Markt und hat u ihrer Freude erfahren: „Nicht zuletzt diese gute Betreuung wissen die Aussteller zu schätzen.“ Sehr gerne wanderte Niggemann mit Bürgermeister Peter Driessen und den übrigen Markt-Verantwortlichen über die Fläche, kostete alkoholfreien Punsch und bewunderte all die ausgefallenen Waren, die sich in den meisten Fällen bestens zum Verschenken eignen.