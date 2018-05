Kunstberater Helge Achenbach kommt im Juni frei

Kleve Kunstberater und Millionenbetrüger Helge Achenbach kann in wenigen Wochen wieder ein freier Mann sein. Achenbach hat dann zwei Drittel seiner sechsjährigen Haftstrafe verbüßt.

Das Landgericht in Kleve hat die Freilassung von Kunstberater Helge Achenbach im kommenden Juni beschlossen. Der 66-Jährige könnte demnach am 8. Juni, wenn er zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hat, auf Bewährung freikommen. Das teilte das Gericht am Montag mit. Achenbach sei nicht vorbestraft gewesen, habe sich in der Haft einwandfrei verhalten und besitze ein stabiles soziales Umfeld. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft kann noch Beschwerde einlegen.