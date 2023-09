Nach 25 Jahren in Krefeld Kunst-Gourmet-Festival „Art of Eden“ erstmals in Moyland

Bedburg-Hau · Zum ersten Mal findet die seit über 25 Jahren in Krefeld etablierte Veranstaltung „Art of Eden“ am Schloss Moyland in Bedburg-Hau statt. Worauf sich Besucher freuen können.

15.09.2023, 05:15 Uhr

Rund 40 „Artisten“ zeigen ihre Werke in Moyland. Foto: Art of Eden

Am Samstag und Sonntag, 30. September und 1. Oktober, zeigen rund 40 „Artisten“ aus den Niederlanden, Belgien, Spanien und Deutschland ihre Objekte und Unikate in der Gartenanlage rund um das Schloss. Skulpturen aus Stein, Marmor, Bronze, Metall, Keramik und Glas werden in der Parkanlage in Szene gesetzt. Wer hier ein Objekt für sich und seinen Garten entdeckt, kann direkt mit den anwesenden Hersteller in Kontakt treten und etwas über die Entstehungsgeschichte der Unikate erfahren. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: Feine Lebensmittelprodukte, besondere Öle, Käse, Salami und allerlei süße Leckereien sind ebenso wie verschiedene Weinangebote im Angebot. Die Gastronomie im Schlosspark mit Kaffeespeziali-täten, spanischen Tapas, französischen Crêpes und Flammkuchen lassen dieses Wochenende zu einem perfekten Genusserlebnis werden. „Art of Eden ist eine Symbiose von Gartenkunst und besonderen Genussmomenten“, schreiben die Veranstalter. Das Konzept „Art of Eden im Indian Summer“ ist eine Entdeckungsreise durch die bunte, herbstliche Landschaft und soll den Besuchern faszinierende wie überraschende Perspektiven eröffnen. Der Markt „Art of Eden“ wird organisiert und durchgeführt von OpenMind Management aus Wuppertal. Der Eintritt beträgt zehn Euro, für Fördervereinsmitglieder sieben Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt. Der Zutritt zu Schloss, Kunstausstellungen, Aussichtsplattform und Baumhaus ist inbegriffen, das Parken kostenfrei. Tickets können vor Ort an der Tageskasse oder vorab im Online-Ticketshop erworben werden: https://www.omms.net/art-of-eden/schloss-moyland/ Weitere Informationen, Ausstellerportraits und Vorverkauf unter www.artofeden.de.

(RP)