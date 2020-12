Kultur : Kalkarer Kultur für neue Ausschussmitglieder

KALKAR Harald Münzner nutzt die jüngste Sitzung des Kulturausschusses, um die dort vertretenen Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger zum Beispiel mit dem Tourismus- und Marketingkonzept vertraut zu machen. Auch der Bericht aus dem städtischen Museum und dem Stadtarchiv diente diesem Zweck.

In allen Kalkarer Ausschüssen gibt es nach der Kommunalwahl eine Vielzahl neuer Mitglieder. Die müssen nicht nur in der jeweils ersten Sitzung verpflichtet werden, sich fortan für das Wohl der Stadt einzusetzen, sie müssen auch inhaltlich auf Stand gebracht werden. So nutzte Harald Münzner die jüngste Sitzung des Kulturausschusses, um die dort vertretenen Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger zum Beispiel mit dem Tourismus- und Marketingkonzept vertraut zu machen. Auch der Bericht aus dem städtischen Museum und dem Stadtarchiv diente diesem Zweck.