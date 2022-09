Lesen gegen die Krisenstimmung : Zehn Bücher, die uns glücklich machen

Kleve Wir setzen den Krisen dieser Welt zehn Bücher entgegen, die glücklich machen. Eine ganz subjektive Auswahl – die sich auch als Vorrat eignet.

Welche Bücher machen uns glücklich? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht, weil sie jeder für sich selbst beantworten muss. „Gute Bücher machen mich glücklich“, sagt Literat Eckard Erdmann von der Buchhandlung Hintzen in Kleve. Dabei komme es weniger auf ein Happy End oder eine besonders fröhliche Geschichte an. Es geht um die Lust am Schreiben und die Lust am Lesen.