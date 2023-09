Sinfonisches Orchester Cleve Wie aus einem Projekt ein Orchester wurde

Am Anfang war ein Projektorchester. Das heißt: Für ein bestimmtes Konzertprojekt wurden Musiker gesucht und gefunden. Es folgten erfolgreiche Aufführungen in den Jahren 2008 und 2009. Dann gingen die Musiker auseinander, jeder wieder zu seinem Heimorchester. Es gab ein Wiedersehen und die Idee, man könnte ja ein neues Orchester gründen. So entstand auf Initiative des Kranenburger Musikers Thomas Hermsen das „Sinfonische Orchester Cleve“.