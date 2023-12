Drei Würfel Werk von Günther Zins dauerhaft in Kalkar zu sehen

Das Integrierte Handlungskonzept, mit dem unter anderem die umfangreiche Neugestaltung des Marktes und der Straßen im historischen Stadtkern möglich wurde, bietet mit dem Verfügungsfonds die Möglichkeit, privates Engagement für den öffentlichen Raum zu unterstützen. In Kalkar konnten so unter anderem Müllkästen, eine Neufassung des Gildenbaums, Kunstwerke im Dominikaner Bongert und vor dem Städtischen Museum sowie Marktschirme für die Außengastronomie gefördert werden. Vor wenigen Tagen wurde nun ein Bürgervorschlag – inklusive einer 50-prozentigen Kostenbeteiligung – umgesetzt. Das dreiteilige Kunstwerk von Günther Zins wurde an der südlichen Fassade des Rathauses montiert.