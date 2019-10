Lokale Kultur : Selten gehörte Komponisten

Nachdem Pianist Cédric Pescia wegen eines Infekts absagen musste, erklärte sich der Weltklasse-Pianist Severin von Eckardstein bereit, beim zweiten Reihenkonzert in der Stadthalle aufzutreten. Im Gepäck hatte er zwar nicht die angekündigten Bach und Schubert, dafür Werke der Früh- bis Spätromantik.

Severin von Eckardstein ist kein Mensch großer Worte – er betrat die Bühne und spielte, wunderbar präsent vom ersten Ton an. Seine Finger erzeugten eine Tonsprache, die das Publikum in Kleve hochkonzentriert zuhören ließ und in den Bann zog. Mit Eleganz legte er die eingangs gespielte Chopin-Nocturne E-Dur op. 62 an und zeigte seine grundsätzlich feinsinnige Herangehensweise an Dynamik und Transparenz.