Internationales Studentenmusikfestival : Schöne Klänge im Gocher Kastell

Fortesa Jusufi aus dem Kosovo konzertiert Werke von Bach, Chopin und Ravel. Foto: Flamur Thaqi Foto: Flamur Thaqi

Goch Vier Klavierkonzerte werden im Rahmen des Internationalen Studentenmusikfestivals in Goch gespielt. Das Auftaktkonzert findet am 21. Juli statt.

Das Internationale Studentenmusikfestival macht in diesem Jahr auch wieder in Goch Station. In Kooperation mit der KulTOURbühne finden vier Klavierkonzerte im Kastell statt. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich jedoch über Spenden.

Francesco Fermati aus Italien wird am Donnerstag, 21. Juli, Werke von Bach, Busoni, Rossini, Chopin und Liszt spielen. Fermati absolvierte sein Klavierstudium mit Bestnote am Conservatorio „O. Respighi“ in Latina in der Klavierklasse von Maestro De Luca Giulio. Er gewann ein Erasmus-Jahresstipendium für die Edsberg Musikhochschule in Stockholm und studierte dort unter der Leitung von Mats Widlund. Nachdem er die Aufnahmeprüfung für Master am Royal College of Music in Stockholm bestanden hatte, setzte er sein Klavierstudium bei Johan Fröst fort. Er hat erfolgreich an verschiedenen internationalen Musikwettbewerben teilgenommen. Und gab bereits verschiedene Solo-, Kammer- und Orchesterkonzerte in Italien und Schweden.

Diana Voronetcaia aus Moldawien ist am Freitag, 22. Juli, zu Gast. Im Alter von acht Jahren begann sie ihre musikalische Ausbildung an der Musikschule „Alexei Stircea“ und setzte ihre Ausbildung am Lyzeum „Sergei Rachmaninow“ in Chisinau fort. Seit 2017 studiert sie am Moldauischen Konservatorium für Musik, Theater und Bildende Kunst. Sie ist Preisträgerin vieler Klavierwettbewerbe in Moldawien, Italien, Portugal und Rumänien. Im Kastell spielt sie Werke von Bach, van Beethoven, Schumann, Debussy und Shchedrin.

Der Österreicher Gabriel Meloni ist am Dienstag, 26. Juli, mit Werken von Brahms, Debussy und Medtner zu Gast. Seinen ersten Klavierunterricht bekam er schon in jungen Jahren von seiner Schwester. Aktuell studiert er an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Jan Jiracek von Arnim. Er ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe. So holte er sich unter anderem 2012 den dritten Preis beim internationalen „Jenö Takacs-Wettbewerb“ in Burgenland und einen dritten Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb „Nuova Coppa Pianisti“ in Osimo. Bereits drei Mal nahm er an der „Vienna Young Pianists“-Masterclass in Wien teil und erhielt dort zweimal den Interpretationspreis und einmal den „Münchner Klavierpodium“-Preis.

Am Samstag, 30. Juli, spielt Fortesa Jusufi aus dem Kosovo Werke von Bach, Chopin und Ravel. Derzeit absolviert sie das Masterstudium an der Folkwang Universität der Künste in Essen bei Professor Henri Sigfridsson.

Jusufi ist Preisträgerin zahlreicher nationaler Jugendwettbewerbe sowohl für Klavier als auch für Kammermusik und war schon auf verschiedenen Bühnen im Kosovo, in Deutschland und in Italien zu hören. Als Stipendiatin wurde Fortesa in das Programm „Live Music Now“ aufgenommen und gewann zudem auch ein Deutschlandstipendium.