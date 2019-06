Lesung im kurhaus : Vea Kaiser tanzt Familiengeschichte

Kleve Freundeskreis und Buchhandlung Hintzen laden zur Literatur im Museum Kurhaus

Im Alter von gerade 23 Jahren veröffentlichte die 1988 in Wien geborene Autorin ihren Bestseller-Erstling „Blasmusikpop“. Auch für ihren dritten Roman musste eine neue Wortschöpfung her: in „Rückwärtswalzer oder die Manen der Familie Prischinger“ entwickelt Vea Kaiser trefflich fabulierend einen Roadtrip mit Tiefgang. Die „Königin des literarischen Familienepos“ erzählt charmant und mit Verve von drei Tanten und einem Jungschauspieler, die einen verstorbenen Onkel jenseits der Legalität von Wien nach Montenegro überführen. Über 1000 Kilometer Balkanroute und tragikomische Jahrzehnte schildert der Roman mit Witz und Herzblut durchlebte Abenteuer und Rückblicke in Familiengeschichte(n) und deren Geheimnisse.