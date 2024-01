„Percussion & Strings“ So wird das Konzert mit ganz viel Körpereinsatz in Kleve

Das neue Konzertjahr der Stadt Kleve startet mit einem Trommelwirbel: Wenn eine der vielseitigsten Perkussionistinnen mit dem jungen, internationalen dogma chamber orchestra in den Dialog geht, dann ist unbändige Energie im Spiel. Die Schlagzeugerin Vanessa Porter ist die Solistin im Orchesterkonzert am Dienstag, 23. Januar, 20 Uhr in der Klever Stadthalle. In Solowerken und dem Marimba-Konzert von Ney Rosauro gibt sie auf verschiedenen Schlaginstrumenten Kostproben ihrer körperlichen Perkussionskunst.