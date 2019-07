Mahnmal in Kalkar : Regenbogenfarben für das Kalkarer Kriegerdenkmal

Kalkar Das umstrittene Mahnmal gegen den Krieg mit Hitlerzitat in Kalkar wurde von Wilfried Porwol besprayt.

Für die einen ist es Schmiererei, die anderen sagen, es ist Kunst. In der Regel aber sind Graffitis ärgerlich und lassen den Respekt vor dem Eigentum anderer oder Kunstwerken vermissen, verunstalten in der Regel vor allem den öffentlichen Raum. Andere, wie Harald Naegelis Werke, sind inzwischen als Kunst anerkannt, Thomas Baumgärtels Bananen auf der Wand sind begehrt, Banksys Werke oftmals millionenschwer. Vor dem Gericht bleibt aber eher die Sachbeschädigung (so sie angezeigt wird) als die Freiheit der Kunst. Auch Naegeli wurde in Zürich verurteilt und musste seine Strafe absitzen.

Ob die Aktion des Klever Künstlers und Pazifisten Wilfried Porwol, das Ehrenmal in Kalkar mit Farbe zu versehen, als Kunst bewertet werden wird, wird sich erst noch zeigen, zumal sie von der Polizei abgebrochen wurde. „In den frühen Morgenstunden des 27.07. habe ich das unsägliche Kriegerdenkmal in Kalkar umgestaltet. Dieses kriegsverherrlichende Monument aus der Nazizeit war in den vergangenen Jahren schon mehrfach in der Öffentlichkeit zum Thema geworden“, schreibt Porwol in einer Presserklärung. Zuvor hatte ihn die Polizei auf „frischer Tat“ dingfest gemacht, als er dabei war, das Mahnmal in den Regenbogen-Farben zu besprayen. Seine Aktion blieb unvollendet.