Studenten-Pläne : In Zukunft Sommerfestivals am Spoykanal?

Touristik-Studenten haben an der Zukunft des Klever Spoykanals getüftelt und jüngst ihre Ergebnisse präsentiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Im Auftrag des Klever Schleusen- und Spoykanal-Fördervereins haben sich Touristik-Studenten der Hochschule Rhein-Waal Gedanken darüber gemacht, wie man die Wasserstraße künftig für Veranstaltungen und Freizeit nutzen könnte.

Sechs Studenten der Hochschule Rhein-Waal haben Ideen gesammelt, wie man den Spoykanal künftig für Sport und Freizeit nutzen könnte. Beauftragt hat sie der Klever Schleusen- und Spoykanal-Förderverein „Stadt. Land. Fluss... Schluss?“. Ende September erhielten die Studenten die Aufgabenstellung für ihr Praxisprojekt. Sie sollten ein zielgruppen-orientiertes Konzept „für zeitgemäße und zukunftsorientierte Sport- und Freizeit-Angebote auf und entlang des Spoykanals“ entwickeln.

Ihre Ergebnisse stellten die Touristik-Studenten der Hochschule Rhein-Waal kürzlich ihrem Professor Dr. Dirk Reiser sowie den beiden Vorsitzenden des Fördervereins, Helmuth Plecker und Sascha Wieland, vor. Auf Einladung des Vereins, der kürzlich sein zweijähriges Jubiläum feierte, lauschte auch Martina Gellert von Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve den Präsentationen.

In zwei Dreiergruppen hatten die Studenten der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie Ideen für die künftige Nutzung des Spoykanals entwickelt. Obwohl Titel und Aufgabe für beide Gruppen gleichlautend waren, erarbeiteten sie zwei ganz unterschiedliche Konzeptideen. Beide zielen auf die Steigerung der Attraktivität und der Verbesserung der Situation entlang des ganzen Spoykanals ab.

In einer 30-minütigen Präsentation stellte die erste Gruppe zunächst die Ergebnisse einer Online-Umfrage vor, die sie in Teamarbeit mit der zweiten Gruppe durchgeführt hatte. Dann ging es an die Ideen für die Zukunft des Spoykanals, die die erste Gruppe entwickelt hat. Diese reichen von einem App-unterstützten „Erlebnispfad im Spoyland“ über Flächenzuweisungen für Jugendtreffs und Gastronomie bis hin zu Märkten zum Angebot lokaler und regionaler Waren.

Die 28-seitige Power-Point-Präsentation enthielt Ideen und Visionen, für die sich der Vorsitzende des Vereins, Helmuth Plecker, wünscht, dass sie Früchte tragen. Auch Vorstandsmitglied Sascha Wieland fand Gefallen an den Ideen, denn er fand in ihnen seine ganz persönlichen Visionen für das Quartier Spoyland ansatzweise wieder und ließ sich von den Studierenden einige Details konkreter erläutern.

Die zweite Gruppe stellte in ihrer Präsentation ihre Idee von einem „Spoylandtag“ vor. Dieses jährlich wiederkehrende Ganztags-Event soll die Arbeit des Fördervereins und aller Beteiligten, die sich für die Werterhaltung und -schöpfung des Quartiers Spoyland einsetzen, würdigen und dazu beitragen, dass Kleve, der Spoykanal und das umliegende Gebiet attraktiver für Touristen werden. Für die Kleinen könnte es organisierte Piraten-Abenteuer, für Sportler einen Paddelwettbewerb geben, so ein Auszug aus der Ideensammlung. Das Herzstück vom „Spoylandtag“ soll das Abendprogramm sein mit Live-Musik auf einer Schwimmbühne, Verköstigung der Gäste mit Angeboten von Food-Trucks, und das Ganze in einer hell erleuchteten Umgebung in und am Wasser des Spoykanals.

Die beiden Vorstandsmitglieder des Klever Schleusen- und Spoykanal-Fördervereins bedankten sich bei den Ideengebern und versprachen ihnen, ihre Ergebnisse nicht nur mit den Mitgliedern des Vereins zu besprechen, sondern auch die Entwürfe mit der Stadt Kleve im Rahmen ihrer regulären Vereinsarbeit thematisieren zu wollen. Martina Gellert von der Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve dankte den Studenten für ihre Arbeit und stellte eine Intensivierung der Gespräche mit dem Verein in Aussicht. Es geht also voran am Spoykanal.

(RP)