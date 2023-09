Theater im Fluss Ungesagtes auf der offenen Bühne

Alle drei Monate veranstaltet das Theater im Fluss ein sogenanntes „Theaterfrei“, bei dem jeder auf offener Bühne eingeladen ist, eine improvisierte Szene, ein Lied, ein Gedicht und ähnliches vorzustellen. Die Stücke werden normalerweise im Privaten, bei den Theaterproben in den Tagen vorher oder spontan am Aufführungstag selbst entwickelt und vorbereitet. Am Freitag war es wieder so weit. Das Thema: ungesagt.