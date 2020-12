Karneval : Cinque plant fest Sommernacht 2021

Kleve Stunksitzung fällt aus, es gibt aber ein Best-Of. Kabarett soll Ende Januar starten. Im Sommer Cinque Sommernacht im „Normalbetrieb“?

Die Cinque Sommernacht ist das Ziel. Am 21. August soll sie steigen. 1000 Karten sind verkauft, noch einmal 1000 sollen folgen. Was kein Problem sein sollte, wenn das Ziel erreicht werden kann. Denn die Sommernacht gibt’s nur ohne Corona-Verordnungen, gibt’s nur, wenn Großveranstaltungen wieder möglich sein sollten. Dann wird die Cinque-Sommernacht eines der ersten Großevents am Niederrhein sein. In langer Tradition feiern dort über 2000 Besucher vor großer Bühne auf der Cinque-Wiese die Kleinkunst, die Musik von Köbes Underground und nicht zuletzt auch sich selbst. An langen Tischen auf der Wiese und später auf dem Tanzboden zum „Abrocken“. Ein ferner Traum? „Nein, unser Ziel“, sagt Schmitz, der trotz aller Rückschläge im Corona-Jahr 2020 optimistisch bleiben will. „Moderator soll Lokalmatador Ludger Kazmierczak werden, dazu viele Gäste aus der Kabarett- und Comedy-Szene, guter Wein, leckere Häppchen“, macht Schmitz Appetit auf das Event.