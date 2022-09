Für Studierende : Das Fünf-Euro-Ticket für die Klever Kultur

Sara Khaffaf-Roenspieß, Charlotte Winkler und Christian Schoofs (alle HSRW) mit dem Ticket und einem Studierendenausweis (v.l.). Foto: Matthias Grass

Kleve Studierende der Hochschule Rhein-Waal bekommen ab kommenden Wintersemester ein einheitliches Kulturticket für die Stadt Kleve. Jeder, der einen Studentenausweis hat, kommt für fünf Euro in die ausgewählte Veranstaltung.

Die Zusammenarbeit des Klever Museums mit der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) ist produktiv. Zuletzt organisierten Studierende der Hochschule rund um Professorin Eva Maria Hinterhuber in Zusammenarbeit mit Valentina Vlasic vom Museum Kurhaus das beachtliche Ausstellungsprojekt „Naked Body“, das vom NRW-Kultur-Ministerium gefördert wurde. Auch sonst ist die Kulturszene der Stadt offen für die HSRW – Studierende und Dozenten der Hochschule sind mit der Stiftung Haus Koekkoek verbandelt und das Tichelpark-Kino hat seine ausgewählte Film-Reihe in Originalsprache. Jetzt gelang ein weiterer, ein „ganz besonderer Schulterschluss zwischen der Kulturszene und der Hochschule“, so HSRW-Sprecherin Victoria Grimm: das Fünf-Euro-Ticket für die Klever Kultur. Jeder, der einen Studentenausweis hat, kommt für fünf Euro in die ausgewählte Veranstaltung.

Sei es das Theater der Stadt (das in dieser Saison sogar ein englischsprachiges Stück im Programm hat), seien es die beiden Konzertreihen oder seien es die Museen, das städtische Museum Kurhaus oder die Stiftung B.C.-Koekkoek-Haus. Mit dabei sind aber auch fast alle Freien – vom Theater im Fluss bis zu Cinque, vom Radhaus bis zu dem Jazzfreunden oder das Kulturbüro Niederrhein. Das neue Ticket für die Studierenden gilt ab nächstem Wintersemester, das am 19. September in Kleve startet.

Info Kultureinrichtungen bieten Studentenkarten Stadt Kleve Museum Kurhaus, Theater und Konzerte der Stadt in der Stadthalle. Die Stiftung B.C.Koekkoek-Haus ist auch dabei. Freie Kulturschaffende Theater im Fluss, Radhaus Kleve, VHS Kleve, Klangfabrik, Klever Jazzfreunde, Gitarreninitiative Niederrhein, Meyerhof Konzerte, das Culucu, das Kulturbüro Niederrhein, Aussichtsturm Kleve, Cinque, Tichelpark Cinemas sowie das Berufskolleg Kleve. Voraussetzungen Beim Lösen der Karte muss der Studentenausweis vorgezeigt werden. Zudem kann Online ein QR-Code gescannt werden, um das Studierenden-Ticket zu bekommen.

Ein Hochschulteam rund um Marco van Heys hat das organisiert, sprach mit Veranstaltern, mit den Verantwortlichen der Stadt, suchte nach der richtigen Prozedur, wie man das bewältigen kann. Vorne mit dabei waren Charlotte Winkler, AStA-Vorsitzende, sowie von Seiten des Welcome-Centers und der Hochschulverwaltung Sara Khaffaf-Roenspieß und Christian Schoofs von der Klever Hochschule. Jetzt konnten sie im Hörsaal mit dem aus Kamp-Lintfort zugeschalteten Präsidenten Oliver Locker-Grütjen das Projekt vorstellen.

Locker-Grütjen erinnerte an die seit 2019 laufende Aktion „Wissenschaft trifft Kunst“ mit Haus Koekkoek und dem Museum Kurhaus, die den Blick über den Tellerrand übe. Eine solche Aktion möchte er künftig auch mit dem Kloster Kamp anregen. Zwar gelte auch das Kulturticket zunächst nur in Kleve, er hoffe aber, dass sich Ähnliches auch am Standort Kamp-Lintfort etablieren lasse – und verwies auf das gerade erweiterte Kulturticket der Universität Duisburg-Essen. Schoofs betonte, dass für die Integration der Studierenden einerseits Musik und Sport ganz wichtig sei, aber auch die Kultur ihren Teil dazu beitragen werde. „Wir haben lange gespürt, dass da noch Luft nach oben ist“, sagte der Dezernatsleiter der Hochschule. Auf der andere Seite sehe er aber auch Potenzial für die Kultureinrichtungen, die Studierenden als Besucher in ihren Museen und Theatern begrüßen zu können.

Charlotte Winkler erklärte, dass das neue Ticket die bis jetzt praktizierte Form der studentischen Ermäßigungen deutlich vereinfache. „So können wir das kulturelle Angebot besser nutzen“, sagt die Studenten. Dass dieser einfache und kostengünstigere Zugang zur lokale Kulturszene ermöglicht werde, sei dank der Mitarbeit der Kulturschaffenden machbar gewesen, sagt HSRW-Sprecherin Grimm: „Das Besondere an dem Konzept in Kleve ist, dass die Veranstaltenden die Studierenden selbst unterstützen, indem sie die für Studierende ermäßigten Preise nochmals reduzieren, um den gewünschten Einheitspreis von fünf Euro zu erreichen“.