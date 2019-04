Stringtime in Goch : D-moll bestimmte den stillen Freitag

Goch Gocher Streicher-Akademie Stringtime mit Solistenkonzert der Extraklasse

Xander Wassenaar brachte ein Werk des jüdischen Komponisten Ernest Bloch mit dem Titel „Nigun“ (Melodie) zu Gehör. Gut gelang es dem Solisten die tiefe Melancholie, die der jüdischen Musik innewohnt, durch seine Interpretation den Besuchern zu vermitteln. D-moll. das war, sicherlich auch in Anlehnung an den „stillen“ Feiertag, die dominierende Tonart des Abends. So auch beim Allegro aus der „Sinfonie espagnole“ des Franzosen Edouard Lalo, das Susanna Marski präsentierte. Ein virtuoses Stück, in „höchsten“ Tönen beginnend und mit schnellen Läufen, von der Solistin sehr gut interpretiert.