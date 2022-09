Sommerlabor im ArToll : Künstler entwickeln in Bedburg-Hau gemeinsam ihre Werke

Bedburg-Hau „Gewöhnung gegen alles“ heißt die Ausstellung im Haus 6 der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Wie die Ausstellung letztlich aussehen wird, entscheidet sich erst in den letzten Tagen vor der Eröffnung am Samstag, 3. September, 15 Uhr.

Ein langes Papierband von der Rolle liegt teils abgerollt mitten im Raum und reicht von der einen Wand zur anderen. Hier und da liegen weitere Zeichnungen, andere sind an die Wand gepinnt. Auch auf der Rolle hat Klara Paterok Zeichnungen gesetzt. Kleinere Motive, aber auch große, die wie abgeschlossen wirken: So wuchern über einer mit dickem Bleistift aufs Papier gesetzten Architektur eines vielgeschossigen Wohnhauses grüne Pflanzen.

Hier wird noch gearbeitet. Wie der Raum einmal aussehen wird, weiß Klara Paterok noch nicht genau. Sie ist mit neun anderen Künstlern ins Haus 6 der Rheinischen Kliniken gekommen, um zunächst zu arbeiten. Um hier zusammen Kunst zu entwickeln, die sich mit dem Ort, mit der Architektur und mit der Geschichte der Psychiatrie vielleicht auseinandersetzt. Jeder der neun Künstler hatte einen der Abschnitte des alten Jugendstilhauses als Atelier, jeder kann diesen Raum auch als Ausstellungsfläche nutzen. Oder aber auch in den anderen Räumen Interventionen setzen. Wie die Ausstellung letztlich aussehen wird, entscheidet sich erst in den letzten Tagen vor der Eröffnung am Samstag, 3. September, 15 Uhr. Dazu spricht Bürgermeister Stephan Reinders, die Kuratorin vom Museum Kurhaus, Susanne Figner, hält die Einführung in die Ausstellung.