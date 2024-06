Programm der Saison vorgestellt So wird das neue Konzertjahr in Kleve

Das neue Jahr beginnt mit „Northern Lights“ und nordischer Musik, zu der das Breeze-Quintett auch Videokunst mitbringt. Anfang Februar begleitet das Stuttgarter Kammerorchester Geiger Niklas Liepe und Bruder Nils am Cembalo durch die „GoldbergReflections“. Im April holt Fabian Müller mit Beethoven pur sein Recital nach, bevor im Mai das junge Vode Ensemble mit 20 Sängerinnen und Sängern in schillernden A-Capella-Sounds über den klassischen Tellerrand schaut. Neu sind zwei Konzerte an einem Samstag, für einen zeitlich entspannten Konzertbesuch am Wochenende.