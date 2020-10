Museum Schloss Moyland : Anklage gegen die Diskriminierung

Bedburg-Hau-Moyland Mit der 18. Ausgabe der Kunst.Bewegt-Ausstellungen aus der Sammlung ist die Reihe von Museum Schloss Moyland volljährig geworden. „Joseph Beuys – über Drucksachen. Bearbeitete Zeitungen“, heißt die Ausstellung.

Joseph Beuys hat das wie ein Triptychon aufgebaute Kunstwerk, das thematisch so aktuell wie frisch aus dem Atelier scheint, vor fast 60 Jahren geschaffen. „White coloured“ (Weiß farbig) besteht aus drei Seiten, zwei Schreibmaschinenseiten mit Tusche und einer Zeitschriften-Seite, die auch bemalt ist. beuys schuf das Werk 1963. Es war schon damals eine Anklage gegen die Rassentrennung. „Beuys appelliert an den Betrachter, das Thema zu reflektieren. Er gibt den Stab weiter, zeigt, wo wir aktiv werden müssen“, sagt Alexander Grönert, Kurator von Museum Schloss Moyland. Und Barbara Strieder, die kommissarische künstlerische Leiterin des Schlosses, sagt: „Indem er den Spiegel einfärbt, macht er das Gesicht des Weißen schwarz“.

„White coloured“ ist Teil der neuen Kunst.Bewegt-Einrichtung „Über Drucksachen – bearbeitete Zeitungen von Joseph Beuys“ in Schloss Moyland. Mit Zeitungen, die als Wissensspeicher gelten oder die er gefaltet und gestapelt zu Batterien macht. Mit Zeitungen, die zum Teil eines Kunstwerkes werden oder sich inhaltlich mit Beuys auseinandersetzen und von ihm signiert oder gestempelt wurden. Grönert hat dazu in vier Sälen Themenbereich eingerichtet und zeigt rund 50 Arbeiten aus Papier oder Objekte, dazu Archivmaterial.

„In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen die Dadaisten und Kubisten damit, Wörter oder Sätze in ihren Gedichten zu zitieren und bedrucktes Zeitungspapier in Collagen und Skulpturen zu verwenden“, erklärt Grönert. Diese Vorbilder griff die Fluxus-Bewegung, zu der Beuys gehörte, in den 1960er Jahren auf. Bei Beuys spielte vor allem Zeitungen eine Rolle, so Grönert. Das lasse sich an den vielen Werken ablesen, die er damals mit Zeitungen schuf.