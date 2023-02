Einmal im Monat spät ins Schloss Moyland möchte langen Abend ausbauen

Nach Corona die Menschen wieder in den „Kulturbetrieb“ zu bekommen, ins Theater, in die Konzerte oder in die Museen, ist kein einfaches Unterfangen und braucht Zeit. Das erfahren auch die Museen im Kleverland. In Museum Schloss Moyland läuft seit November einmal im Monat das neue Format „langer Donnerstag“: Als Angebot an all die, die zu den normalen Öffnungszeiten im Schloss noch arbeiten müssen, an all die, die Museum mal zu anderen Zeiten kennenlernen wollen oder an alle die, die bei „Offen für Kunst?“ ein direktes Gespräch zu den Kunsthistorikerinnen haben möchten, die an diesem Abend den „Dienst“ im Schloss machen. Oder an die, die einfach einen etwas anderen Treffpunkt suchen und finden: in der Bar, die ein Kunstwerk ist, mit einem Drink, der extra für das Schloss „erfunden“ wurde und den es in der Bar gibt. Den ersten sogar als Geschenk des Hauses – gemixt von den Kunsthistorikerinnen. Das Ganze gibt’s dazu zu einem reduzierten Eintrittspreis von nur drei Euro.