Museum Schloss Moyland : Beuys-Preis wird im Mai vergeben

Joseph Beuys in der Klever Innenstadt: Mit dem Preis in seinem Namen möchte Schloss Moyland Wissenschaftler auszeichnen aber auch einerseits auf Beuys’ Wirken am Niederrhein verweisen und andererseits einen der bedeutendsten Künstler der 20. Jahrhunderts würdigen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau-Moyland Der „Joseph Beuys Preis für Forschung“ wird wieder vergeben. Am Samstag, 11. Mai, ist die feierliche Verleihung im Zwirnersaal von Museum Schloss Moyland. Ministerin Pfeiffer-Poensgen schickt ihren Vertreter.

Nach längerer Pause wird der „Joseph Beuys Preis für Forschung“ im Mai im Schloss Moyland wieder vergeben. „Der Joseph Beuys Preis für Forschung ist ein sehr wichtiger Preis, einen vergleichbaren gibt es nicht“, sagt Arnim Brux, Sprecher der Stiftung Museum Schloss Moyland. Er freue sich, dass man in Moyland diesen Preis mit dem ordentlichen Preisgeld von 10.000 Euro habe. „Darüber können wir uns glücklich schätzen“, betont er. Die Vergabe des Preises, die sich ja leider etwas verzögert habe, sei ein gutes Zeichen dafür, dass man in Moyland wieder zu einer Kontinuität komme, sagt Brux.

Der Beuys-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und würdigt herausragende Leistungen junger Wissenschaftler in der interdisziplinären Forschung zu Joseph Beuys. „Gemäß dem universal angelegten Werk von Joseph Beuys ist der Preis interdisziplinär ausgerichtet. Einbezogen werden Arbeiten aus den Geisteswissenschaften, der Theologie sowie aus den Natur-, Rechts- und Sozialwissenschaften“, heißt es in der Satzung. Die Bekanntgabe des Preisträgers erfolgt mit der Vergabe der Auszeichnung. Mit dem Preis wollen Stiftung, Förderverein und Volksbank auch zugleich den Künstler Beuys ehren, dessen Heimat und erste Wirkstätte der Niederrhein war und der ein weit über die Kunstgeschichte hinausweisendes, universal ausgerichtetes Werk hinterlassen hat und heute als einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts gilt, wie es in der Einladung zur Preisvergabe heißt.

„Wir haben in Moyland in vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass zu uns als bedeutende Sammlung und vor allem als Joseph-Beuys-Archiv viele junge Wissenschaftler kommen, die zu Beuys forschen. Und einen solchen Preis gibt es bisher noch nicht“, hatte die damalige Direktorin Bettina Paust 2011 den neuen Preis vorgestellt, den der damalige Vorsitzende des Fördervereins Hans Geurts und sein Nachfolger Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kleverland, ins Leben gerufen hatten. Übergeben wurde der erste Preis von der damaligen Bundesbildungsministerin Annette Schavan, die erste Preisträgerin war Barbara Gronau aus Berlin, die sich als Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin in einer wissenschaftlichen Arbeit mit der Baseler Beuys-Aktion „Celtic+---“ aus dem Jahr 1971 und dem Beuys-Block im Darmstädter Museum auseinandersetzt hatte. Gronau ist heute Professorin für Theorie und Geschichte des Theaters an der Universität der Künste Berlin.