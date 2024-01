Weltberühmte Aktionskünstlerin Schloss Moyland plant Ausstellung mit Marina Abramovic

Marina Abramovic prägt seit fast fünf Jahrzehnten die Performance-Kunst weltweit und wird als „weltberühmte Ikone“, als „Fixstern“ dieser Kunst gefeiert. Seit den 1970er Jahren setzt sie sich extremsten Situationen aus, malträtiert ihren Körper, ritzt sich mit der Rasierklinge in den Bauch, sitzt als Reaktion auf den Balkan-Krieg im weißen Hemd auf einem Berg blutiger Rinderknochen, die sie schrubbt, oder im langen Kleid 75 Tage sieben Stunden täglich in der Ausstellung „The artist is present“ (Der Künstler ist anwesend). 900.000 Menschen kam, um ihre Ausstellung im Museum of Modern Art in New York und Abramovic selbst zu sehen. Manche setzten sich ihr gegenüber auf den zweiten Stuhl an diesem Tisch, darunter die Schauspieler Sharon Stone und Tilda Swinton, die Musikerinnen Björk oder Lady Gaga. Die Royal Academy of Arts in London ehrt Abramovic derzeit mit einer großen Retrospektive. 2025 kommt sie nach Moyland.