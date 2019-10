Theater : Blackout – der Umgang mit dem Total-Ausfall

Kleve Die Theaterfassung des Bestsellers von Marc Elsberg war in der Stadthalle zu sehen. Interpretation macht Stoff hochaktuell.

Das Interesse an dem Thema war groß, der Zuschauerraum war sehr gut besetzt. Wie aber erzählt man einen 800 Seiten starkes Buch an einem einzigen Theater-Abend? Regisseur Thomas Tiberius Meikl ließ die Schauspieler einzelne Szenen spielen und gleichzeitig Textpassagen aus dem Buch zitieren, damit die Handlung deutlich wurde. Er entschied sich für ein Bühnenbild, das aus verschiedenen Metallgerüsten bestand, an denen die Schauspieler sich auf- und abhangelten. Fast durchgängig agierten sie an oder im Gerüst. Zwischendurch bauten sie Teile daraus auseinander und wieder zusammen. Dies wirkte symbolisch als vernetzte, technisierte Welt, in der kaum einer mehr autonom leben kann, und in dessen Wirrwarr sich niemand mehr zurechtfindet. Auf großen Videoleinwänden waren authentisch wirkende „Augenzeugenberichte“ zu sehen, wie Menschen zum Beispiel den Tod eines anderen in Kauf nehmen im Kampf um einen letzten Kanister Benzin. Oder wie Kühe in großer Zahl qualvoll sterben, weil Melkmaschinen still stehen.