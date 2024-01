Konzert in der Versöhnungskirche Klever Trompeter gastiert in seiner Heimatstadt

Der junge, aus Kleve stammende Trompeter Samuel Walter ist derzeit Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs und gibt ein Heimspiel am Sonntag, 4. Februar 2024, um 18 Uhr im Rahmen der Besonderen Reihe in der Versöhnungskirche Kleve. Mit dem jungen Organisten Lukas Euler, ebenfalls Stipendiat in der Konzertauswahl des Deutschen Musikrats, bildet er das Duo AeroFONe. Das facettenreiche Konzertprogramm der beiden Musiktalente orientiert sich thematisch an den schillernden Kirchenfenstern großer Kathedralen.