Kleve : Radhaus startet wieder mit neuer Konzertreihe

Kleve Wer nach langer Pause nicht genug von Konzerten bekommt, kann nun wieder jeden vierten Samstag im Monat im Vorprogramm der „Weltenbühne“ Konzerte besuchen. Bands bestreiten das Vorprogramm.

Direkt zwei Konzertabende (23. und 24. September) beenden die lange Zeit ohne Live- Konzerte im Radhaus: Am Freitag, 23. September, gastieren die Bands „From Major to Minor“ und „Blankofax“ im Radhaus, am Samstag bespielen die Bands „21Fünf“ und „Call me Jaxn“ die Saalbühne. Regulärer Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Jedoch ist der Beginn am 24. September bereits um 20 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, ein Spendenhut wird für die Bands herumgereicht.