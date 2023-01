Neue Führungen starten Was die Kirchenfenster in St. Nicolai so besonders macht

Schon der damalige Ministerpräsident Armin Laschet hat bei der Einweihung von Fenstern in St. Nicolai den Bürgersinn und den ehrenamtlichen Einsatz in der Stadt Kalkar betont. Die Leuchtkraft der 22 großformatigen Fenster in der Kirche wird gerade in den klaren Wintermonaten überaus deutlich. Brigitte Bültjes, Marlies Janssen und Maria Umbach engagieren sich in der Nikolaus-Bruderschaft ehrenamtlich als Kirchenwache und Kirchenführerinnen. In den vergangenen Jahren haben sie sich auch auf Fensterführungen spezialisiert. Nun haben die Frauen für 2023 ein Programm an Führungen vorgelegt.