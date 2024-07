Klever Fotograf Neue Ausstellung zeigt Maywald-Fotos von Picasso

Elegant wie seine Models waren seine Fotografien: Willy Maywald war der Fotograf des New Look, den Christian Dior in seinem neuen Atelier in Paris vorstellte und damit der Pariser Mode-Szene nach dem Zweiten Weltkrieg trotz aller Entbehrungen neuen Glanz und neue Eleganz brachte. Der New Look, dem Apple-TV aktuell eine Serie widmet. Das neue Haus Dior machte ihn zum ständigen Modephotografen. Und kurz darauf wollten auch die Häuser Fath, Heim, Griffe und Dessais Fotos vom ihm, später hatte er auch die Mode von Coco Chanel, als sie wieder zurück in Frankreich war, vor der Linse. Oder von Pierre Balmain. Der Krieg war zu Ende, der New Look erzählte von der Zukunft und Willy Maywald fotografierte sie: „Die Kleider der Kollektion, von unerhörtem Stil, waren verschwenderisch aus den kostbarsten Stoffen gefertigt. Natürlich war das ein enormer Erfolg. Eine Wiedergeburt der Kunst der Haute Couture. Es war der Beginn einer neuen Epoche“, so Maywald in seiner Erinnerung „Splitter des Spiegels“, die bei Schirmer Mosel erschienen ist. Und er war dabei: Das Visum, um aus dem Schweizer Exil nach Paris in sein geliebtes Frankreich zurückzukehren, bekam er, der als Homosexueller und Freigeist vor den Nazis flüchten musste, ohne Umstände – kurz vor seinem 39. Geburtstag.