Neue Ausstellung in Moyland Elina Brotherus ist die Frau unter dem Beuys-Hut

Sie fegt die Treppe in der Düsseldorfer Kunstakademie, pflanzt Kartoffeln und spielt für ihren Dackel Klavier. Der hört, auf dem Deckel des Flügels stehend, aufmerksam zu. Sie versteckt sich zwischen alten Baumstämmen, wandelt am Niederrhein entlang und liegt gekrümmt in der Dachstube vor einem runden Fenster, das in die Weite der Landschaft schaut. Immer hat Elina Brotherus, die auf ihren Bildern Modell und Fotografin zugleich ist, auf diesen Fotos einen Hut auf.