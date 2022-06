Museum Schloss Moyland : 100 Jahre Erwin Heerich

Bedburg-Hau-Moyland Das Museum Schloss Moyland widmet dem Bildhauer zum Geburtstag eine Ausstellung mit 110 Objekten. „Erwin Heerich. Plastiken, Zeichnungen, grafische Serien“ ist bis Mitte Oktober im Schloss zu sehen.

Aus Pappe und Linien entstehen Skulpturen, die klein sind und doch groß wirken, regelrecht monumental. Sie scheinen schwer in der Form und sind doch so leicht in der Wirkung. Es sind eckig durchbrochene Würfel, Balkonkonstruktionen aus feinem Holz und nicht zuletzt kostbar matt schimmernde Messingformen – auch sie klar geometrisch strukturiert, manche auch als Kegel oder wellenförmige Konstruktionen. Auf dem Papier entwickeln sich Figuren, die aus einem geometrischen Raster heraus so lebendig erscheinen, wie ein Boot, das in die See mit exakten gradlininigen Wellen aufbricht und regelrecht aus dem Blatt herauskommt. Und plötzlich wird das Bild lebendig, auch wenn es auf den ersten Blick „nur“ so einfach geometrisch scheint.