Museum Kurhaus Kleve In dieser Ausstellung ist nichts, wie es scheint

Die niederländische Künstlerin Magali Reus ist keine Unbekannte im Museum Kurhaus. Vor sieben Jahren schon waren ihre Werke als Teil einer Sammelausstellung an der Tiergartenstraße zu sehen. Nun widmet das Kurhaus Magali Reus eine große Einzelschau. Nach Ausstellungen in Amsterdam und Dallas hat die 43-Jährige für „Our Volumes“ das gesamte Haus umgekrempelt. Es ist die erste Museumsausstellung von Reus in Deutschland. Sie bietet einen Überblick über mehr als 100 Werke in der Schaffenszeit von 2013 bis heute.