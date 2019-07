Museum Kurhaus Kleve : Ein Gedicht fürs Kurhaus

Kleve Wenn Klassiker auf Neueingänge treffen: Harald Kunde zeigt die Schätze der Sammlung als exemplarischen Weg durch die Kunstgeschichte: Balkenhols Männer glänzen im Doppelsaal, Ankauf von Haim Steinbachs Wandarbeit.

Wenn die Worte fehlen. Karg ist die Sprache, sie erzählt von der Suche nach einem Wort, von der Suche nach der Bedeutung des Wortes, von der Torheit, es nicht zu finden. „What is the Word“ ist das letzte Gedicht des Literatur-Nobelpreisträgers Samuel Beckett.

Jetzt stehen die ersten Verse des späten Poems groß im Museum Kurhaus: Der amerikanisch-israelische Künstler Haim Steinbach hatte sie auf die Wand geschrieben – als Teil der Steinbach-Ausstellung im Museum Kurhaus Kleve. Abgestimmt mit dem Künstler prangen die Worte jetzt groß auf der Wand in der Dritten Etage des Hauses im Dialog mit Werken von Joel Shapiro (als Dauerleihgabe der Stiftung Kunst aus Landesbesitz) und Steven Prina, der alle Manets auflistet und übersprüht oder als Bindfaden im Originalmaß auf die Wand pinnt. Dazwischen der verspielte Brite Thorpe. Land, Förderstiftung und Freundeskreis haben den Ankauf des Steinbach-Werks ermöglicht und so die Sammlung wieder erweitert. Auch als Erinnerung an eine der spannendsten Ausstellungen 2018.

Das Museum Kurhaus Das Museum zeichnet sich durch spannende Ausstellungen aus, von denen in der Regel ein Werk in der Sammlung bleibt. Die kann aber nicht umfangreich gezeigt werden, weil das Haus nicht so viele Räume hat. Doch durch die wechselnden Präsentationen wird es „nie langweilig“, sagt Kunde.

Kleves Museumsdirektor Harald Kunde hat die Schätze der Klever Sammlung wieder im ganzen Haus ausgebreitet – exemplarisch führt sie durch die Kunstgeschichte der Moderne und der Nachkriegszeit, am Beispiel vieler großer Namen, die in die Sammlung des Museums kamen, als Kleve sich die Arbeiten noch leisten konnte – und die jetzt für das Klever Museum unbezahlbar wären. „Wir können selbst dies aber nur in Zusammenarbeit mit dem Land, das in der Regel den größten Batzen gibt, der Förderstiftung Museum Kurhaus Kleve und nicht zuletzt dem Freundeskreis, unser wichtigster Partner“, sagt Kunde jetzt bei der Präsentation der neuen Sammlungs-Ausstellung.