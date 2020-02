Digitalisierung der Sammlung: : Kurhaus setzt seine Kunst ins Netz

Kleve Das Museum wird digital. Land und LVR fördern das Vorhaben, das auch von anderen Museen genutzt werden kann.

Susanne Seidl scannt. Ein Bild nach dem anderen. Bilder, die in schmalen Schubladen liegen und zur grafischen Sammlung des Museums gehören, holt die Mitarbeiterin des Museum sorgfältig ans Tageslicht. Denn es sind Blätter, die oft mehrere hundert Jahre alt sind. Sie alle werden digitalisiert. Sie und die modernen Werke. Für die Skulpturen und Einrichtungen kommt die ehemalige Fotografin des Kurhauses, Anne Gossens, wieder ins Museum und fotografiert die Kunstwerke, von denen es noch keine Bilder gibt. Mit an Bord auch für die Texte Alexandra Eerenstein und Gerd Borkelmann. Denn das Museum Kurhaus geht digital: Alle Werke aus der Sammlung werden derzeit erfasst, fotografiert, gescannt und beschrieben, damit Ende des Jahres alle Werke des Museums ins Netz kommen, dort angeschaut und gegebenenfalls heruntergeladen werden können. Damit jedermann auf die Kunst des Kurhauses zugreifen kann.

Es ist ein vorbildliches Unterfangen, das jetzt mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Rheinland und des Landes Nordrhein-Westfalen, die das Vorhaben mit einer sechsstelligen Summe fördern, an den Start gehen kann. 20 Prozent trägt die Stadt Kleve. „Wir wollen später unser Wissen um die Digitalisierung mit allen Museen des Niederrheins teilen, so dass die Förderung letztlich allen zugute kommt“, sagt Kunde. Die Software ist so aufgebaut sei, dass andere Museen am Niederrhein für deutlich kleines Geld auf dieses Programm zurückgreifen und dort ihre eigene Sammlung erfassen können, die Software mit den unterschiedlichen Programmen der Museen kompatibel ist, erklärt Vlasic. So könnte nach und nach ein digitales Museum der Kunstschätze des Niederrheins mit allen hier vereinten Kostbarkeiten entstehen. Jeder könnte dann, schaut Vlasic weit in die Zukunft, über eine Niederrheinkarte fahren, auf der dann die einzelnen Museen und ihre Werk „aufploppen“. Auch wenn das zunächst einmal Zukunftsmusik ist, war dieses einer-alle-alle-für-einen-Prinzip der drei Musketiere auschlaggebend, dass Land und LVR das Projekt Digitalisierung des Museums Kurhaus gerne unterstützten. Eine App soll es nicht geben.