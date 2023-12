Museum Forum Arenacum Neue Ausstellung in Kleve zeigt mehr als 30 Weihnachtskrippen

In der Vorweihnachtszeit rückt Bethlehem als Ursprungsort der Weihnachtsgeschichte in den Mittelpunkt. Wie passend also, dass das Museum nun in Zusammenarbeit mit Sammler Jacob Graansma und Designer Christian Wucherpfennig Papierkrippen mit Darstellungen der Geburt Christi zeigt. Die Krippen erwecken die biblische Erzählung auf besondere Weise zum Leben.