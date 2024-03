Munich Brass Connection in Kleve Selten wurde bei einem Konzert in der Stadthalle so gelacht

Kleve · Selten wurde in einem Reihenkonzert so viel gelacht: Nach dem „Krisenprogramm“ des Kuss Quartetts in der Stadthalle bot die Munich Brass Connection nun den absoluten Kontrast.

23.03.2024 , 05:15 Uhr

Die Munich Brass Connection spielte in Kleve. Foto: Konzerte Kleve

Von Verena Krauledat